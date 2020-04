Emily Hampshire zainteresowana rolami Spider-Woman lub She-Hulk

Aktorka Emily Hampshire (znana m.in z Schitt’s Creek i 12 małp) ujawniła, że bardzo chciałaby dołączyć do Kinowego Uniwersum Marvela. Jest zainteresowana przede wszystkim rolami She-Hulk lub Spider-Woman. W zeszłym miesiącu Hampshire odpowiedziała na Tweeta, w którym jeden z użytkowników wzywał do obsadzenia aktorki właśnie w roli Spider-Woman. Jak sama powiedziała podczas jednego z ostatnich wywiadów:

Chciałabym to zrobić. Nie wiem, skąd się wziął ten tweet, ale zgadzam się i podoba mi się to. Byłabym w tym dobra. Naprawdę chciałabym to zrobić.

Nic nie wiemy o przyszłości Spider-Woman na ekranie - fani mają jednak nadzieję na solowy film. Krążyły plotki, że tę produkcję miałaby wyreżyserować Michelle MacLaren, ale dotychczas w tej kwestii nie dowiedzieliśmy się nic nowego.

Przy okazji Hampshire zasugerowała, że w razie czego byłaby również chętna, by wcielić się w rolę Jennifer Walters aka She-Hulk, kuzynki Bruce'a Bannera, która będzie bohaterką jednego z nadchodzących seriali Disney+.

Inna rzecz, którą biorę pod uwagę - chciałabym zagrać She-Hulk. Słyszałam coś o tym, wiem, że powstaje serial. Nie zdawałam sobie sprawy, ale - gdy zajrzałam do komiksu - myśląc o She-Hulk myślisz o mięśniach i rzeczach w tym stylu, ale osoba za tą fasadą to po prostu świetna postać.

Wciąż nic nie wiemy o castingu na główną bohaterkę She-Hulk. Według doniesień Marvel Studios ma obecnie rozglądać się za aktorką "w typie Alison Brie".