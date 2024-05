Emily w Paryżu - data premiery 4. sezonu. Będzie w dwóch częściach

Fot. Netflix

Oficjalny teaser 4. sezonu Emily w Paryżu zapowiada podział na dwie części. Każda ma liczyć pięć odcinków, więc standardowo zrobione 10-odcinkowy sezon. Pierwsza część pojawi się 15 sierpnia, druga 12 września.

Emily w Paryżu - teaser 4. sezonu

Wideo nie zawiera scen z 4. sezonu, ale obsada zapowiada prostymi słowami, czego mamy oczekiwać. Używają tutaj takich słów jak chaos, zemsta czy złamane serce.

Przypomnijmy, że minęło półtora roku od premiery trzeciego sezonu. Na opóźnienie czwartej serii wpłynęły strajki aktorów oraz scenarzystów. Jak pamiętamy, w finale Camille zapytała Gabriela o jego uczucia wobec Emily - a to wszystko w trakcie ich ślubu. A Alfie rozstał się z Emily, bo nie chciał być jej drugim wyborem. Gdy jednak Gabriel i Emily mieli chwilę na rozmowę, on rzucił fabularną bombę: Camille jest w ciąży.

W oficjalnym opisie czwartej serii czytamy, że Emily żywi uczucia wobec Gabriela i Alfie'ego. Jednak nie jest z żadnym z mężczyzn. Z Gabrielem pracuje nad tym, by jego restauracja zdobyła gwiazdkę Michelin, co doda jej prestiżu. Dwie tajemnice zagrażają wszystkiemu, nad czym pracowali. A co u Mindy? razem z zespołem szykuje się do występu na Eurowizji.