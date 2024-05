Znany z komiksów metal w Kapitanie Ameryka 4. To wywoła konflikt

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Co prawda, swego czasu ta informacja już była w sieci, nowa plotka o filmie Kapitan Ameryka 4, potwierdza, że nic się nie zmieniło. @MyTimeToShineH ujawnia, że metal znany jako adamantium odegra ważną rolę w fabule tego filmu. Fani Marvela doskonale znają ten metal, bo to właśnie z niego są zbudowane kości i szpony Wolverine'a, który wraz z Deadpoolem przeniesie się do MCU. Jednak teraz mamy dodatkowe szczegóły.

Adamantium w Kapitanie Ameryka 4

W plotce czytamy, że źródłem tego metalu na ziemi są zamrożone zwłoki olbrzyma imieniem Tiamut, którego śmierć obserwowaliśmy w Eternals z 2021 roku. Jego pozostałości zajmują sporą część oceanu. Japonia ma być pierwszym krajem, który odkryje, że można z niego wydobyć taki metal. Następnie mają dokonać odkrycia, że adamantium absorbuje promieniowanie, co ma być efektywne w walce z postaciami w stylu Hulka. Główny czarny charakter zwany Liderem (The Leader) ma ukraść ich zasoby adamantium, by wykorzystać je do własnych celów, a te mają związek z konfliktem ze rządem Stanów Zjednoczonych. A tam, jak wiemy, będzie Red Hulk. Lider w komiksach jest głównym wrogiem Hulka.

Przypomnijmy, że wcześniej mówiono też o konflikcie pomiędzy wieloma krajami, które chcą dostać w swoje ręce adamantium. Oficjalnie jednak nikt nic nie potwierdził poza motywacjami Lidera, więc nie mamy opisu fabuły i szczegółów, które na pewno zobaczymy. Na ten moment wszystkie informacje są plotką, której nikt nie potwierdza ani nie dementuje.

Kapitan Ameryka 4 - premiera w 2025 roku.