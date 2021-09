Emmy 2021 - zwycięzcy w kategoriach technicznych. The Mandalorian i WandaVision wśród laureatów

Disney+

Rozdano coroczne nagrody Creative Arts Emmy Awards, czyli statuetki dla seriali i programów telewizyjnych w kategoriach technicznych. Wielkim zwycięzcą okazała się hitowa produkcja Netflixa, Gambit królowej, która zgromadziła dziewięć statuetek. Wśród zwycięzców znalazły się również takie produkcje jak The Mandalorian, The Crown, Ted Lasso i WandaVision. Należy zaznaczyć, że do Creative Arts Emmy Awards zalicza się takie kategorie jak gościnne występy w produkcjach czy casting obsady. Poniżej możecie sprawdzić poniżej.

Gala rozdania nagród Emmy w głównych kategoriach między innymi dla najlepszych seriali dramatycznych, komediowych i limitowanych, odbędzie się 19 września.

fot. materiały prasowe

OBSADA SERIALU KOMEDIOWEGO

Ted Lasso

OBSADA SERIALU DRAMATYCZNEGO

The Crown

OBSADA W SERIALU LIMITOWANYM LUB FILMIE TELEWIZYJNYM

Gambit królowej

GOŚCINNY WYSTĘP AKTORA W SERIALU KOMEDIOWYM

Dave Chapelle (Saturday Night Live)

GOŚCINNY WYSTĘP AKTORKI W SERIALU KOMEDIOWYM

Maya Rudolph (Saturday Night Live)

GOŚCINNY WYSTĘP AKTORKI W SERIALU DRAMATYCZNYM

Claire Foy (The Crown)

GOŚCINNY WYSTEP AKTORA W SERIALU DRAMATYCZNYM

Courtney B. Vance (Kraina Lovecrafta)

EFEKTY SPECJALNE

The Mandalorian

WYSTĘP KASKADERSKI

The Mandalorian (Chapter 16: The Rescue)

UTWÓR ORYGINALNY

WandaVision (Breaking The Fourth Wall / Song Title: Agatha All Along)

MUZYKA W SERIALU

The Mandalorian

MUZYKA W SERIALU LIMITOWANYM

Gambit królowej

KOSTIUMY W SERIALU FATASY/SCI-FI

WandaVision

KOSTIUMY WSPÓŁCZESNE

Pose

KOSTIUMY Z EPOKI

Gambit królowej

Pełną listę nagrodzonych możecie sprawdzić tutaj.