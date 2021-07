Falcon i Zimowy Żołnierz - Don Cheadle zareagował na swoją niespodziewaną nominację do Emmy

fot. Disney+

We wtorek, 13 lipca, ogłoszono nominacje do nagród Emmy, nazywanych telewizyjnymi Oscarami. Jedna z najbardziej zaskakujących nominacji jest ta, którą otrzymał Don Cheadle za swój trwający zaledwie 98 sekund gościnny występ w serialu Falcon i Zimowy żołnierz. Aktor był do tej pory 10 razy nominowany do nagrody, jednak ani razu nie otrzymał statuetki.

Cheadle postanowił zareagować na to wyróżnienie na swoim Twitterze. W zamieszczonym wpisie wyznał, że sam nie rozumie tej nominacji. Jednak przy tym podziękował osobom, które mu dobrze życzą i przeprosił hejterów.

https://twitter.com/DonCheadle/status/1414997487929094147

W serialu Falcon i Zimowy Żołnierz tytułowi bohaterowie znani z MCU mierzą się z dziedzictwem pozostawionym przez Steve'a Rogersa. Przy okazji na ich drodze staje grupa Flag Smashers, która ma do swojej dyspozycji serum superżołnierza. Bohaterowie muszą połączyć siły z Baronem Zemo, aby ich powstrzymać.