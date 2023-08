Enemy Of My Enemy - powstanie koprodukcja polsko-amerykańska o Witoldzie Pileckim

fot. IPN

To nie będzie pierwszy film o Witoldzie Pileckim (wcześniej między innymi film Pilecki z 2015 roku), ale pierwszy raz takie dzieło powstanie przy współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Powder Hound Pictures i Polski Instytut Sztuki Filmowej połączyły siły w celu sfinansowania projektu zatytułowanego Enemy Of My Enemy, który opisywany jest jako epicki dramat.

Za scenariusz filmu odpowiedzialny będzie Matt King, który adaptuje książkę Ochotnik autorstwa Marco Patricellego. Jayne-Ann Tenggren, która pełniła rolę producentki przy nagrodzonym Oscarem dramacie wojennym 1917, będzie też producentką filmu o Pileckim razem z Elizabeth Stillwell, która pełniła rolę producentki wykonawczej przy dramacie Lizzie z 2018 roku z udziałem Kristen Stewart.

Jako żołnierz Wojska Polskiego w czasie II wojny światowej, Pilecki zgłosił się na ochotnika do polskiego ruchu oporu, który obejmował infiltrację (a później ucieczkę) obozu koncentracyjnego Auschwitz. W 1941 roku napisał pierwszy kompleksowy raport wywiadowczy na temat Auschwitz i Holokaustu, który został zignorowany przez aliantów. W 1947 roku został aresztowany przez nowy komunistyczny rząd Polski, który oskarżył go o współpracę z obcymi rządami. Po pokazowym procesie został stracony poprzez strzał w tył głowy w 1948 roku.

Tenngren i Stillwell współpracują z polskim zespołem produkcyjnym, a także z rodziną Pileckiego, prowadząc szeroko zakrojone badania na potrzeby projektu. Nie ma jeszcze nazwiska reżysera. Choć produkcja jest jeszcze na wczesnym etapie, producenci uważają, że może być to największego tego typu przedsięwzięcie w Polsce. Mają również nadzieję na realizację zdjęć w Polsce i we Włoszech.