Everspace 2 trafiło na konsole - oto zwiastun premierowy. To nie koniec rozwoju gry

fot. ROCKFISH Games

Na PlayStation 5 i Xbox Series X|S zadebiutowało już Everspace 2, czyli kosmiczna strzelanka od deweloperów ze studia ROCKFISH Games. Produkcja ta na urządzeniach Microsoftu wspiera Play Anywhere, dzięki czemu jedna kopia umożliwia zabawę zarówno na PC, jak i konsolach Xbox. Posiadacze Series X mogą liczyć na 60 klatek na sekundę, a osoby z Series S zagrają w 30 FPS. Na PS5 zaś rozgrywka jest możliwa w 60 klatkach, a do tego gra wspiera haptyczne wibracje, adaptacyjne spusty oraz głośnik kontrolera DualSense.

Premiera Everspace 2 na konsolach nie oznacza jednak zakończenia dalszego rozwoju tego tytułu. Na jesień zaplanowano bezpłatną aktualizację, a do tego trwają również prace nad dużym rozszerzeniem.

Cieszymy się, że wraz z premierą Everspace 2 na Xboksie i PlayStation fani kosmicznych gier konsolowych mogą udać się do gwiazd w naszej grze akcji sci-fi z elementami RPG. Tworzyliśmy tę przygodę przez ponad sześć lat i od początku była ona absolutnie pasjonującym projektem dla wszystkich członków zespołu - mówi dyrektor generalny ROCKFISH Games, Michael Schade. Podróż dla fanów EVERSPACE 2 jeszcze się nie skończyła. Oprócz bezpłatnej aktualizacji, która pojawi się później tej jesieni, rozpoczęliśmy już prace nad sporym rozszerzeniem gry, które dostarczy więcej systemów gwiezdnych, więcej treści fabularnych, więcej postaci i, co najważniejsze, więcej łupów do zdobycia.