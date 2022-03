Eraser: Reborn - zwiastun remaku hitowego Egzekutora. Tym razem bez Arnolda Schwarzeneggera

fot. screen z YouTube

Eraser: Reborn to remake filmu Egzekutor z 1996 roku z Arnoldem Schwarzeneggerem w roli głównej. Do sieci trafił pierwszy zwiastun produkcji. Materiał możecie sprawdzić poniżej.

Tym razem bohaterem produkcji nie będzie jednak John Kruger jak w oryginale, a Mason Pollard. Jest on przedstawicielem tego samego zawodu, co Kruger. To agent specjalny pracujący w Programie Ochrony Świadków, który potrafi uratować i zatrzeć ślady po swoich klientach, gdy zostają wykryci przez niebezpieczne osoby. W filmie jedna z misji Pollarda nie idzie po jego myśli i zostaje zmuszony do ucieczki z kluczowym świadkiem, który znajduje się pod jego opieką.

Eraser: Reborn - zwiastun

W filmie występują Dominic Sherwood jako Mason Pollard, Jacky Lai jako Rina Kimura, McKinley Belcher III jako Paul Whitlock, mentor Pollarda i Eddie Ramos jako Sugar Jax, lokalny gangster.

Eraser: Reborn wyreżyserował John Pogue na podstawie scenariusza autorstwa Michaela Weissa.

Eraser: Reborn - film wyjdzie w USA cyfrowo i na nośnikach fizycznych 7 czerwca 2022 roku.

