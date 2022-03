Gdzie śpiewają raki - zwiastun filmu na podstawie światowego bestsellera

fot. screen z YouTube

Gdzie śpiewają raki to film oparty na popularnej powieści autorstwa Delii Owens. Do sieci trafił pierwszy zwiastun produkcji. Materiał możecie sprawdzić poniżej.

Historia opowiada o Kyi, która została porzucona przez rodzinę i samotnie dorastała na niebezpiecznych bagnach Karoliny Północnej. Przez lata w miasteczku Barkley Cove krążyły plotki o dziewczynie z bagien, przez co Kya nigdy nie zbliżyła się do społeczności. W rzeczywistości Kya nie jest taką, za jaką uważają ją mieszkańcy. To bardzo wrażliwa i inteligentna dziewczyna, której brakuje bliskości drugiego człowieka. Kiedy Kya powoli otwiera się na nowy i zaskakujący świat, dziewczyna zostaje podejrzana o morderstwo. W miarę rozwoju sprawy werdykt dotyczący tego, co faktycznie się wydarzyło, staje się coraz bardziej niejasny, grożąc ujawnieniem wielu tajemnic kryjących się na bagnach.

Gdzie śpiewają raki - zwiastun

Gdzie śpiewają raki

W obsadzie produkcji znajdują się Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson, David Strathairn, Garret Dillahunt. Obraz wyreżyserowała Olivia Newman na podstawie scenariusza autorstwa Lucy Alibar. Jedną z producentek projektu jest Reese Witherspoon.

Gdzie śpiewają raki - premiera filmu w USA 22 lipca.

