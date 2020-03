Eternals - dlaczego potężni Przedwieczni nie ujawnili się wcześniej?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

The Eternals mogliby być bardzo pomocni, gdyby włączyli się do walki i wsparli Kapitana Amerykę i spółkę w filmach Avengers: Wojna bez granic czy Avengers: Koniec gry. Gdzie byli, gdy Ziemia najbardziej ich potrzebowała? Odpowiedź na to pytanie zostanie najpewniej ujawniona, gdy starożytna rasa obcych zadebiutuje w MCU w drugim filmie 4. fazy Marvela.

W komiksach Eternals są jednymi z najpotężniejszych bohaterów uniwersum Marvela. Film Chloé Zhao, w którym wystąpią m.in. Ikaris (Richard Madden), Thena (Angeline Jolie), Sersi (Gemma Chan) i inni, to historia, która obejmie ponad tysiąc lat - póki co możemy jednak tylko spekulować, dlaczego wspomniani bohaterowie nie udzielili pomocy Avengersom. Według jednej z teorii mieli naprawdę dobry powód, dla którego nie dołączyli do walki z Szalonym Tytanem.

W Marvel Comics istoty zwane Celestianami (niemal tak stare, jak wszechświat, zaszczepiające życie na planetach, dbające o jego rozwój lub niszczące je, gdy uznają to za słuszne) eksperymentowały z DNA ludzi, by stworzyć dwa genetyczne odgałęzienia - potężnych Przedwiecznych (Eternals) i potwornych Dewiantów (Deviants).

Przedwieczni, których zdolności sprawiały, że byli postrzegani jako bogowie, żyli z dala od ludzi. Wolą ich twórców było unikanie ingerowanie w sprawy ludzkie, dopóki Celestianie nie powrócą, by osądzić planetę. W rezultacie Zuras, przywódca Przedwiecznych, upewnił się, że jego lud przestrzega tej zasady. Dekret Celestian pozwalał im - badaczom ludzi i innych gatunków - obserwować naturalny postęp ewolucji ludzkiej natury.

Gilgamesz jest doskonałym przykładem tego, jak poważnie Przedwieczni traktują zasady narzucone im przez Celestian. Zuras niekoniecznie zabraniał wszelakiego kontaktu z ludźmi (pozwolono im przecież żyć między nimi), ale Gilgamesz posunął się za daleko - użył swoich mocy i stał się bohaterem. Jego działania doprowadziły do gniewu Zurasa, który natychmiast wygnał Gilgamesza. Nawet wspominanie o nim stało się tematem tabu; Gilgamesz stał się Zapomnianym.

Czy bezwzględna zasada nieingerencji Eternals dotyczy ich odpowiedników w MCU? Podobnie jak postacie z komiksów, filmowi Przedwieczni również zostali stworzeni przez Celestian, możliwe jest zatem, że również nie wolno im było się wtrącać. Wydaje się to sensownym wytłumaczeniem. Obcy Eternals dzielili Ziemię z ludźmi od tysięcy lat, a Ziemia zagrożona była przecież wielokrotnie - szczególnie od czasu inwazji Chitauri na Nowy Jork. Musi istnieć powód, dla którego Przedwieczni byli przez cały czas jedynie widzami - ten wydaje się logiczny.

Ponieważ film ma częściowo rozgrywać się w starożytności MCU, zobaczymy zapewne wiele sytuacji, w których Przedwieczni musieli zmagać się z tym zakazem. Być może pewne doświadczenia nauczyły ich, że ingerencja może nieraz jedynie pogorszyć sytuację.

Zasada ta zapewne ulegnie zmianie w nadchodzącym filmie. A to sugerować może wydarzenia dużo większe i groźniejsze, niż Thanos i śmierć połowy żywych istot w kosmosie. Oficjalne streszczenie fabuły filmu ujawnia, że chodzi o wspomnianych Dewiantów, których również stworzyli Celestianie.

Przypominamy, że prace nad Eternals wciąż trwają, nawet pomimo rozszerzającej się epidemii koronawirusa. Specjaliści od efektów specjalnych z firmy Scanline VFX Studios zdalnie przygotowują bowiem warstwę wizualną produkcji - w dodatku w tych pracach bierze udział "100%" członków ekipy od CGI.

Film Eternals według pierwotnych planów miał wejść do kin 6 listopada. Nie jest jednak wykluczone, że jego miejsce zajmie Czarna wdowa - o takim obrocie spraw coraz głośniej mówią znawcy branży.