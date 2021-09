Eternals - film w Rosji tylko dla dorosłych. Jaki powód?

Fot. Disney/Marvel

Jak donoszą amerykańskie media, Eternals w Rosji ma kategorię wiekową 18+, czyli jest to film tylko dla dorosłych widzów. Według analiz ta kategoria wiekowa w Rosji jest często przyznawana amerykańskim filmom, które poruszają tematykę LGBTQ+. Na przykład Power Rangers z 2017 roku również taką otrzymali, bo jedna z bohaterek była lesbijką. A wiemy, że w Eternals pojawi się postać homoseksualna. Z uwagi na kategorię wiekową można założyć, że Eternals w Rosji nie będzie ocenzurowane. Jak tłumaczą dziennikarze jest to efekt prawa wprowadzonego w tym kraju w 2013 roku, który ma chronić dzieci przed tematyką LGBTQ+ i wszystkim, co jest sprzeczne z tradycyjnymi wartościami rodziny.

W USA film ma kategorię wiekową PG-13, co oznacza, że mogą pojawić się treści niewskazane dla dzieci poniżej 12 roku życia. Dla porównania tak wyglądają kategorie wiekową różnych filmów MCU w Rosji.

Avengers — 12+

Ant-Man i Osa — 12+

Avengers: Koniec gry — 16+

Spider-Man: Daleko od domu— 12+

Czarna wdowa — 16+

Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni — 16+

Eternals - premiera w listopadzie 2021 roku tylko w kinach.