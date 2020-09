Eternals ma dorównać rozmachowi Avengers: Endgame. Twórcy komentują

Chloé Zhao jest znana z kina niezależnego. Obecnie szum robi jej dramat Nomadland, który może walczyć o najważniejsze nagrody. Reżyserka finalizuje postprodukcję widowiska Eternals osadzonego w MCU.

Kevin Feige w rozmowie z The Hollywood Reporter tłumaczy, że Chloe Zhao może godzinami rozmawiać o kinie Malicka i wie wszystko o artystycznych dokonaniach kina niezależnego, ale jednocześnie jest fanatyczką Gwiezdnych Wojen i One-Punch Man. Wspomina, że podczas spotkania, na który Zhao miała przedstawić swoją wizje na Eternals, zaskoczyła wszystkich wiedzą o marvelowskich postaciach i przedstawiła prezentację w sposób fascynujący. Sama Zhao wspomina, że chciała do Eternals wprowadzić stylistykę, którą zna z dzieciństwa z... mangi, czyli azjatyckiej formy komiksu. Cieszy się, że Marvel podjął ryzyko, aby wniosła do MCU coś nowego.

- Jestem bardzo głęboko związana z mangą. Trochę tego wprowadziłam w Eternals i nie mogę się doczekać, by trochę bardziej wiązać ten Wschód z Zachodem.

Zwraca uwagę, że gdy szykowała się do Eternals, zastanawiała się, co można zrobić, by ten film był większy w skali rozmachu niż Avengers: Koniec gry. Było to dla niej ważne, bo podchodziła do tego nie tylko jako reżyserska, ale też jako fanka. Wtóruje temu Kevin Feige, który choć ma świadomość, że trudno dorównać kulminacji 20 filmów, to rozmach Eternals będzie na tym samym poziomie.

Reżyserska zwraca też uwagę, że pomimo pracy nad filmem o budżecie 200 mln dolarów, miała tę samą wolność twórczą, jak przy małych filmach niezależnych. Nakręciła wszystko dokładnie tak, jak sobie wymyśliła: w lokacjach zamiast w studiu na tle zielonego ekranu, przy pomocy trików kamery, które używa przy swoich dramatach.

- Chciałam, aby ten film odzwierciedlał świat, w którym żyjemy, ale jednocześnie chciałam stworzyć wrażenie, że to grupa niepasujących do siebie odmieńców. Nie chcę ideałów. Chcę, aby widzowie wychodzący z kina nie myśleli sobie: ta osoba jest takie rasy, tamta pochodzi z tego kraju. Chcę, by myśleli: to jest rodzina - wyjaśnia.

Eternals - premiera w lutym 2021 roku.