Evil Dead: The Game - sprzedaż gry nie zawodzi. Dobry wynik kilka dni po premierze

Saber Interactive

Dzieło studia Saber Interactive zadebiutowało raptem kilka dni temu, bo 13 maja na PC, PlayStation 4, PS4, Xbox One oraz Xbox Series X/S, a już osiągnęło spory sukces. Firma Embracer Group podczas spotkania z inwestorami przekazała, że gra Evil Dead: The Game, sprzedała się w nakładzie przekraczającym pół miliona sztuk. Na ten wynik potrzebowała ledwie 5 dni. To całkiem niezły rezultat biorąc pod uwagę, że mamy tu do czynienia z produkcją dość specyficzną, stawiającą na kooperacyjną zabawę w atmosferze horroru.

Założenia gry są identyczne, jak w przypadku produkcji Dead by Daylight. Asymetryczna rozgrywka sieciowa, w której jeden z graczy jest złoczyńcą, a pozostali starają się przetrwać, jak widać się sprawdza. Twórcy już obiecują pakiet dodatków, co raczej zaskoczeniem nie jest, patrząc na wyniki sprzedaży tytułu.

