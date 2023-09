Evil Dead: The Game - gra przestanie być wspierana. Wersja na Nintendo Switch nigdy nie zadebiutuje

fot. Saber

Asymetryczny horror Evil Dead: The Game miał konkurować z inną podobną produkcją. Chociaż początkowo wszystko wskazywało na to, że będzie to dobry konkurent dla Dead by Daylight, później coś poszło nie tak, co doprowadza nas do smutnej konkluzji. Po niespełna półtora roku od premiery gry zdecydowano się zakończyć dalsze jej wspieranie. Informację o tym fakcie przekazano za pośrednictwem serwisu X (Twitter).

W komunikacie czytamy, że zdecydowano się zakończyć wsparcie i zrezygnować z dalszego tworzenia i wydawania nowych treści. Oznajmiono jednak, że serwery będą nadal aktywne, doczekamy się także aktualizacji, gdy pojawią się poważniejsze błędy. Oprócz tego zdecydowano się również zrezygnować z zapowiedzianego wcześniej portu na Nintendo Switch.

Evil Dead: The Game cieszy się dość dobrą opinią graczy. Produkcja zadebiutowała na konsolach i PC w maju ubiegłego roku. Średnia ocen wg MetaCritic wynosi 72/100 wg recenzentów i 73/100 wg opinii graczy.