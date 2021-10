Extrapolations - Apple szykuje antologię o zmianach klimatu. Meryl Streep i Kit Harington w obsadzie

fot. Materiały Prasowe/playlist.net

Extrapolations to serial, który będzie miał swoją premierę na Apple TV+. Nowy projekt Scotta Z. Burnsa (Raport, Side Effects) jest 8-odcinkową antologią opowiadającą z różnych perspektyw o konsekwencjach zmian klimatu. Reżyser chce przyjrzeć się problemom nie tylko od strony naukowej, ale również z perspektywy zwykłych ludzi, przedstawiając wpływ naszych działań na przyszłość. Każda odsłona serii wpisuje się w szerszy motyw ogólnoświatowej walki o wspólne przetrwanie w XXI wieku.

Reżyser Scott Z. Burns argumentował realizację projektu w sposób następujący:

Jedyną rzeczą, którą wiemy na pewno o przyszłości, jest to, iż wszyscy zmierzamy w tym kierunku razem i zabieramy ze sobą nasze nadzieje, lęki, apetyty, kreatywność, zdolność do miłości i upodobanie do zadawania bólu. To są te same narzędzia, których autorzy opowieści używają od zarania dziejów. Nasz serial używa ich tylko po to, by nie dopuścić do upływu czasu.

W obsadzie serialu znajdują się: Meryl Streep, Sienna Miller, Kit Harington, Tahar Rahim, Matthew Rhys, Daveed Diggs, Gemma Chan, David Schwimmer i Ardash Gourav.

Scott Z. Burns będzie scenarzystą, reżyserem i producentem serialu. W pracę zaangażowani są też Michael Ellenber, Greg Jacobs, Dorothy Fortenberry oraz wytwórnia Media Res. Data premiery Extrapolations jest jeszcze nieznana.