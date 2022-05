Ezra Miller grozi policjantowi, nazywa się osobą niebinarną i mówi o nazistach. Jest nagranie

Instagram/Ezra Miller

Ezra Miller wciąż znajduje się w ogniu krytyki za wywołane przez siebie kilka tygodni temu kontrowersje. Przypomnijmy, że aktor został aresztowany na Hawajach, gdzie miał rzucić krzesłem w 26-letnią kobietę i doprowadzić do rozcięcia jej czoła - agresywne zachowanie ekranowego Flasha było konsekwencją wyproszenia go z imprezy, na którą próbował on dostać się bez wiedzy organizatorów. Co więcej, od 7 marca br. do 19 kwietnia hawajska policja interweniowała w sprawie Millera aż 10 razy.

Teraz serwis TMZ opublikował na swojej stronie zarejestrowane przez kamerę funkcjonariusza materiały z pierwszego z zatrzymań aktora. Powiedzieć, że są one kontrowersyjne, to właściwie nic nie powiedzieć. Wideo rozpoczyna się od sekwencji, w trakcie której aktor jest skuwany kajdankami - w tym momencie prosi on policjantów, by ci nie ranili jego nadgarstków, gdyż jest on "muzykiem", a wszelkie "uszkodzenia nerwów mogą być katastrofą dla kariery muzycznej".

Później, gdy Miller jest wieziony na komisariat, zachowujący pełen profesjonalizm funkcjonariusz zwraca się do zatrzymanego per "pan". Aktor odpowiada:

Nie jestem "panem". Jestem transpłciową osobą niebinarną.

Policjant stwierdza wówczas, że chciał jedynie okazać szacunek, lecz Miller zaczyna mu grozić:

Jeśli w tej materii ponownie zawiedziesz, będzie to akt celowego fanatyzmu (ideologicznego - przyp. aut.), a z technicznego punktu widzenia jest on przestępstwem nienawiści według amerykańskiego prawa federalnego.

Na tym jednak nie koniec. Wciąż narzekający na ból w nadgarstkach Miller dodaje później, że stali klienci miejscowego baru są w jego ocenie "nazistami". Zapis całego zdarzenia i wszystkie z właśnie upublicznionych wideo znajdziecie w tym miejscu.

Największe kontrowersje Hollywood

1. Ezra Miller oskarżony o duszenie fanki. W 2020 roku do Internetu trafiło nagranie, na którym aktor złapał za szyję kobietę, zaczął ją dusić, a potem rzucił na ziemię. Portal Variety.com przeprowadził nawet własne śledztwo w tej sprawie.