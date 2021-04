Falcon i Zimowy żołnierz - 5. odcinek będzie najdłuższy. Pojawi się zaskakująca postać

Źródło: Marvel/Disney+

Użytkownik reddita znany jako u/Plenty_Echidna_545 do tej pory trafnie przewidywał czas trwania każdego odcinka WandaVision oraz Falcon i Zimowy żołnierz, więc możemy traktować to jako pewnik. Według niego 5. odcinek hitu Marvel Studios i Disney+ ma trwać 61 minut. Przypomnijmy, że będzie to przedostatni odcinek sezonu lub serialu, bo nie wiemy, czy Falcon i Zimowy żołnierz będzie w gronie tytułów, dla których planowany jest 2. sezon.

Zaskakujące cameo

Slash Film donosi, że w 5. odcinku fani zobaczą zaskakującą rolę epizodyczną, która ma wywołać wiele emocji, a w dodatku nie ma żadnego wycieku, kto to dokładnie jest. Ma być to bardzo znana postać z komiksów Marvela, która do tej pory nie pojawiła się w MCU i nie jest jedną z tych, o których wiemy, że pojawią się w nadchodzących filmach i serialach. Do tego tę osobę ma zagrać bardzo znany aktor lub aktorka. Nie ma również żadnych teorii ani spekulacji o kogo może chodzić.

Emily VanCamp w rozmowie z IGN Brazil wyjawiła, że jest podekscytowana nadchodzącymi odcinkami, bo widzowie zobaczą w nich te wszystkie nowe postacie. Oczywiście w szczegóły nie wchodziła.

Emisja w każdy piątek w Disney+. Serial ma 6 odcinków.