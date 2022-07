Trwa casting do Fantastycznej Czwórki w MCU? Plotka ekscytuje: padają konkretne nazwiska

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Materiały prasowe

John Krasinski swoim krótkim występem w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu wywołał sporą ekscytację wśród fanów Marvela. Pojawiły się jednak plotki, że studio szuka innego aktora, by wcielił się w Reeda Richardsa w przyszłych produkcjach z Fantastyczną Czwórką. Pogłoski zaczęły się na 4chanie, a później powędrowały do Inverse. Artykuł zachęca jednak czytelników do tego, by przyjęli tą informację z dystansem.

Pojawiły się także nazwiska aktorów, którzy mogą zagrać nowego Reeda Richardsa.

Fantastyczna Czwórka - kto miałby ich zagrać?

Wśród kandydatów na lidera Fantastycznej Czwórki pojawił się Penn Badgley, znany z Plotkary, a także głównej roli w serialu You na Netflixie. Warto przypomnieć, że w ostatnim reboocie w Reeda Richardsa wcielił się Miles Teller, a Ioan Gruffudd zagrał go w hicie z 2005 roku.

Melissa Benoist i Natalia Dyer według tej plotki są brane pod uwagę do roli Sue Storm, a Jharrel Jerome znany z Moonlight pojawił się na liście w bliżej nieokreślonej roli. Jeśli chodzi o złoczyńcę, Simon Baker miałby być "chciany" w obsadzie. Podobno jako Doktor Doom, którego w 2005 zagrał Julian McMahon.

Na rzekomej liście pojawił się także Logan Lerman jako Johnny Storm, a także Freddy Carter. Nie wiadomo, kto miałby reżyserować projekt. Według plotki casting rozpoczął się kilka miesięcy temu, a finałowa decyzja pojawi się podczas D23, które startują 9 września w Anaheim Convention Center.