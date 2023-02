Fantastyczna Czwórka - reżyser ujawnia, kiedy ruszą zdjęcia do filmu

Alex Ross/Marvel

Fantastyczna czwórka to jeden z projektów zapowiedzianych w 5. fazie Kinowego Uniwersum Marvela. Wielu uważa, że to jeden z najważniejszych filmów dla MCU w ostatnich latach, a może to potwierdzać zamieszanie przy castingowych ogłoszeniach. Pojawia się całe mnóstwo nazwisk, a wciąż brakuje oficjalnych potwierdzeń.

Tak samo możemy jedynie liczyć na plotki jeśli chodzi o fabularne szczegóły. Co jakiś czas pojawiają się informacje, że część akcji widowiska osadzona będzie w latach 60., a antagonistą pierwszego filmu nie będzie Doctor Doom. Wreszcie mamy chociaż jeden konkret podany przez reżysera widowiska, Matta Shakmana. Ujawnił, kiedy ruszą zdjęcia do filmu.

Fantastyczna Czwórka - kiedy ruszą zdjęcia do filmu?

Reżyser ujawnił, że zdjęcia rozpoczną się na początku 2024 roku. Dodał też, że wszystkie informacje castingowe w sieci są jedynie plotkami. Prace w tym elemencie są na wczesnym etapie, więc nie ma nawet czego ogłaszać jeśli chodzi o nazwiska. Przypomnijmy, że reżyser serialu WandaVision przejął pracę nad Fantastyczną Czwórką od Jona Wattsa.

fot. materiały prasowe

Zobacz także:

Fantastyczna Czwórka - premiera filmu 14 lutego 2025.