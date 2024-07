A gdyby plakaty filmów i seriali powstały w średniowieczu? Matrix to obłęd, ale tylko spójrzcie na Obcego

Instagram/Simon De Thuillières

Reklama

Na naszej stronie pokazywaliśmy Wam już liczne plakaty filmów i seriali, które swoją oryginalnością zdobywały serca odbiorców w błyskawicznym tempie, by przywołać w tym kontekście choćby cudowne we własnej dziwaczności materiały promocyjne z Ghany. Teraz jednak chcemy zaprezentować coś, co z całą pewnością zapadnie Wam w pamięć na długo - plakaty filmowe i serialowe stworzone w taki sposób, jakby pochodziły ze średniowiecza.

Ich autorem jest pochodzący z Francji ilustrator Renaud Garcia, ukrywający się pod pseudonimem artystycznym Simon de Thuillières. Jego prace znalazły już w mediach społecznościowych całe rzesze sympatyków, co tylko napędza rysownika w wyznaczaniu sobie kolejnych celów. Garcia przyznaje, że przesiąkł średniowieczem do tego stopnia, iż po prostu nim "żyje", samego siebie przedstawiając również jako "tłumacza współczesnej kultury popularnej na język wieków ciemnych".

Francuski ilustrator w swoich dziełach żadnych jeńców nie bierze, co obrazuje jego oryginalne podejście do przedstawienia takich światów jak te znane z produkcji Matrix, Titanic, filmów Marvela, Star Wars, The Last of Us, The Boys i wielu, wielu innych. Jak się okazuje, średniowiecze niekiedy zaskakująco dobrze komponuje się z popkulturą dnia dzisiejszego.

Obłędne plakaty filmów i seriali jak ze średniowiecza

The Boys

Skoro już jesteśmy przy plakatach - to będzie doskonały moment, aby zabrać Was również w podróż po afrykańskich materiałach promujących filmy i seriale:

Absurdalne plakaty filmowe z Afryki

Bez twarzy