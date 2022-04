Inspiracje na lany poniedziałek. Filmy, w których woda była jednym z bohaterów

materiały prasowe

Lany poniedziałek to zwyczaj lubiany pewnie przez młodszych, mających okazję do wyciągnięcia balonów z wodą lub innych sprzętów, które umożliwiają skuteczne zmoczenie swojego oponenta. Tradycja polewania wodą to jednak też dobra okazja do spędzenia tego czasu przed ekranem, jednocześnie znajdując film tematycznie powiązany z tym dniem.

W zeszłym roku kino zachwyciło się Diuną, ale ponieważ nie ma, nie ma wody na pustyni, to poszukajmy trochę głębiej. Może nawet w głąb oceanu filmowych niesamowitości. Czasem zadanie jest łatwe, wystarczy wspomnieć piękną klapę Wodny świat z Kevinem Costnerem, ale też można śmiało sięgnąć po animację Gdzie jest Nemo?. Z wodą wiele wspólnego mają też Cast Away - poza światem, Titanic i Piraci z Karaibów. I nie chodzi w nich tylko o to, że często rozgrywają się na nieznanych wodach. Przedstawiamy 20 filmów, które bez H20 nie mogłyby powstać.

Film, w których woda jest jednym z bohaterów