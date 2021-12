Final Fantasy 16 - kiedy nowe informacje o grze? Twórcy mówią o opóźnieniu prac

Square Enix

Wraz z końcem tego roku mieliśmy dowiedzieć się czegoś nowego na temat Final Fantasy 16. Informacja wprawdzie jest, ale zdecydowanie nie taka, jakiej fani cyklu się spodziewali. Twórcy ogłosili bowiem, że mają około półroczny poślizg w harmonogramie prac i nie są gotowi ujawnić tego, na co wszyscy czekali. Naoki Yoshida, producent FF16, za pośrednictwem Twittera przeprosił fanów za powyższe i wyraził nadzieję, że 2022 rok będzie dla zespołu i samej gry łaskawszy.

Powodem opóźnienia w pracach nad FF16 jest pandemia COVID-19.

Starając się zrównoważyć skutki COVID- 19, musieliśmy zdecentralizować tę siłę roboczą, umożliwiając pracownikom wykonywanie ich zadań z domu. Niestety utrudniło to komunikację z biurem w Tokio, co z kolei doprowadziło do opóźnień lub w skrajnych przypadkach anulowania dostaw aktywów od naszych partnerów outsourcingowych - tłumaczy Yoshida.

Na zakończenie producent dodał, że na wiosnę przyszłego roku zespół szykuje wiadomość, która ucieszy graczy czekających na Final Fantasy XVI.

