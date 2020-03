Final Fantasy 7 Remake – niektórzy mają już grę. Wydawca ostrzega przed spoilerami

Do premiery Final Fantasy 7 Remake pozostało jeszcze trochę czasu, ale niektórym graczom już teraz udało się wejść w posiadanie gry. W związku z tym w sieci można natrafić zarówno na zdjęcia pudełka oraz limitowanego wydania nowej wersji kultowego klasyka, ale też i materiały z rozgrywki. Jest to remake produkcji z 1997 roku, więc trudno obawiać się tutaj spoilerów z głównej historii, ale twórcy wielokrotnie podkreślali, że opowieść zostanie znacząco rozbudowana. Radzimy więc zachować ostrożność.

Co ciekawe, gra jest już dostępna w sprzedaży w pewnych regionach z uwagi na to, że Square Enix zdecydowało się na znacznie wcześniejsze wysłanie pudełkowych egzemplarzy do sklepów. Wszystko po to, by koronawirus nie doprowadził do opóźnień i aby gracze mieli możliwość zapoznania się z tym tytułem na premierę. Wydawca jednocześnie prosi oto, by gracze powstrzymali się od publikowania jakichkolwiek szczegółów, które mogą zepsuć komuś zabawę.

Jeśli otrzymacie grę wcześniej to prosimy, byście pomyśleli o innych i nie psuli im zabawy. Wiemy, że pewne spojlery są wszędzie od dwóch dekad, bo Final Fantasy VII wyszło w 1997 roku. Final Fantasy VII Remake to jednak nowa gra, która ma wiele niespodzianek dla wszystkich. Wszyscy nasi fani i gracze zasługują na to, by samemu doświadczyć gry, prosimy więc o wsparcie naszej społeczności na całym świecie - czytamy w komunikacie.

Final Fantasy 7 Remake – premiera 10 kwietnia na PlayStation 4.