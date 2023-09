Five Nights at Freddy's - tak wyglądają ludzkiej wielkości animatroniki, użyte w filmowej adaptacji gry [ZDJĘCIA]

fot. materiały prasowe

Podczas odbywającego się w Hollywood wydarzenia Halloween Horror Nights pokazano fanom, jak wyglądają wysokiej jakości i ludzkiej wielkości animatroniki, użyte w filmie Five Nights at Freddy's. Możecie je zobaczyć na zdjęciach, które dodaliśmy poniżej. Dajcie znać, jak wam się podobają!

Five Nights at Freddy's - tak wyglądają animatroniki

Five Nights at Freddy's - animatroniki

Five Nights at Freddy's - o czym jest film?

Przypominamy, że Five Nights at Freddy's to nadchodzący horror ze studia Blumhouse, znanego z takich tytułów jak Paranormal Activity czy Noc oczyszczenia. Produkcja została oparta na popularnej serii gier o tej samej nazwie, które w dwóch pierwszych częściach opowiadały o nocnym stróżu w pizzerii, zmagającym się ze znajdującymi w lokalu animatronikami, próbującymi go zabić. Dlatego to tak ważne, by dobrze przenieść je na duży ekran.

Five Nights at Freddy's - obsada i premiera

Five Nights at Freddy's trafi do kin 27 października 2023 roku. W obsadzie są między innymi Josh Hutcherson, Piper Rubio, Elizabeth Lail, Kat Conner Sterling, Mary Stuart Masterson i Matthew Lilard . Za reżyserię odpowiada Emma Tammi, a animatronikami zajęła się firma Jim Henson's Creature Shop.