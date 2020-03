Flash - z kim walczył Barry Allen na przestrzeni 6 .sezonów? Galeria wrogów

Flash jest kolejnym po Arrow serialem superbohaterskim The CW, gdzie tym razem przedstawiono historię najszybszego człowieka na świecie. Dzięki powstaniu kolejnych produkcji, stało się także możliwe tworzenie popularnych crossoverów w obrębie Arrowverse, co do dziś jest z uwagą śledzone przez fanów.

Serial o Flashu doczekał się do tej pory 6. sezonów, na przestrzeni których zmagał się z wieloma wrogami znanymi z komiksów, ale nie tylko. Przez ten czas nie mogło zabraknąć kultowych przeciwników, ale widzowie mogli oglądać też jego starcia z osobami nieco mniejszego kalibru. Przeglądając galerię poniżej będziecie mogli przypomnieć sobie znaczną większość z nich.

Przeciwnicy Flasha

Vandal Savage

W galerii brak wszystkich złoczyńców, którzy przewinęli się przez serial. Zwyczajnie byłoby to niemożliwe, aby zebrać wszystkich określanych mianem wrogów.