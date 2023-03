Flash - Grant Gustin z serialu w filmie? To może być dowód

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Swego czasu już były plotki o tym, że Flash Granta Gustina pojawi się w kinowym filmie Flash. Jednak po raz pierwszy mamy namacalny dowód na to, że coś może być na rzeczy. Czyżby jednak jakieś cameo serialowego Flasha zostało przygotowane?

Flash - serialowy bohater na dużym ekranie

Do sieci trafiła okładka oficjalnego wizualnego przewodnika po filmie Flash. Na nim też obok Ezry Millera pojawiły się różne wersje Szkarłatnego Sprintera, w tym jedna aktorska w wykonaniu Granta Gustina z serialu Flash. Okładka sugeruje różne wersje Flasha z uwagi na koncept multiwersum, czyli alternatywnych światów równoległych. W opisie publikacji czytamy, że ma być to kolekcja niesamowitych zdjęć z planu, ciekawostek o filmie oraz wywiadów. Pełne kompendium wiedzy i faktów o kulisach.

Co prawda, trudno tak w pełni traktować to jako potwierdzenie obecności Granta Gustina w kinowym filmie, nie jest to wykluczone. Przypomnijmy, że swego czasu w serialu Flash pojawił się Ezra Miller jako kinowy Barry Allen.

Flash - premiera widowiska w czerwcu 2023 roku w kinach.

