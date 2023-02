Flash - widowiskowy spot telewizyjny. Nowa scena z Supergirl!

fot. materiały prasowe

Flash to nowy film na podstawie komiksów DC, w którym widzowie obejrzą solowe przygody tytułowego bohatera. W opisie fabuły możemy przeczytać, że kiedy Barry wykorzystuje swoje supermoce, aby cofnąć się w czasie i zmienić bieg wydarzeń, jego działania modyfikują przyszłość. Bohater zostaje uwięziony w rzeczywistości, w której powrócił niebezpieczny generał Zod. Niestety, ale w tym świecie nie ma superbohaterów mogących obronić ludzkość. Barry musi namówić nowego Batmana do porzucenia emerytury i uratowania uwięzionego Kryptonczyka. Okazuje się jednak, że pomagają nie Supermanowi, a kobiecie o imieniu Kara. Ostatecznie Barry, aby ocalić świat, w którym przebywa, i powrócić do przyszłości, którą zna, musi biec po życie. Czy jego poświęcenie doprowadzi do oczekiwanego resetu uniwersum?

W głównego superbohatera wciela się Ezra Miller. W obsadzie są również Kiersey Clemons, Maribel Verdú, Temuera Morrison, Ron Livingston oraz Saoirse-Monica Jackson. Reżyserem jest Andy Muschietti, a za scenariusz odpowiada Christina Hodson.

W sieci pojawił się nowy spot telewizyjny, gdzie możemy zobaczyć wiele scen z pełnego zwiastuna filmu. Między innymi są ujęcia z Flashem oraz Batmanem, w którego ponownie po latach wcielił się Michael Keaton. Znalazła się też nowa scena z Supergirl, którą gra Sasha Calle. Ujęcie trwa dosłownie ułamek sekundy, ale i tak daje nowe spojrzenie na superbohaterkę. Zobaczcie poniżej.

Flash - spot telewizyjny

https://twitter.com/Gust101112/status/1629611239977504769

Flash - zdjęcia

Flash - Supergirl

Flash - premiera 16 czerwca 2023 roku w polskich kinach.