Flash - film przyniesie gigantyczne straty finansowe. Jest szacunkowa liczba

fot. materiały prasowe

Flash do tej pory zebrał globalnie z box office zaledwie 210,8 mln dolarów. Drugi weekend w amerykańskich kinach był tragiczny, bo zanotowano aż 72% spadku frekwencji. Na świecie nie było o wiele lepiej, bo spadek wyniósł 65%. To na ten moment zwiastunie gigantyczną katastrofę dla Warner Bros, bo nie ma najmniejszych szans na zwrot kosztów.

Flash - klapa w kinach

Budżet filmu na realizacje przekroczył 200 mln dolarów. Do tego według dostępnych danych koszt promocji na całym świecie wyniósł 150 mln dolarów. Szacuje się, że film zakończy emisję w kinach na całym świecie na maksymalnym poziomie 280-310 mln dolarów. To oznacza, że straty finansowe Warner Bros. na tym filmie mają sięgnąć aż 200 mln dolarów. Będą to większe straty niż przyniosły filmy Shazam! Gniew bogów oraz Black Adam. Oba też były klapami finansowymi.

Przypomnijmy, że wyniki box office to kwota ze sprzedaży biletów do kin. Z tego producenci dostają określony procent, który przekłada się na zysk lub zwrot kosztów. Ta kwota będzie za mała w przypadku Flasha i stąd straty finansowe.

Flash - Christian Bale w filmie?

Do sieci trafiła wypowiedź reżysera i scenarzysty Kevina Smitha, który zasugerował, że to Christian Bale miał być w ostatniej scenie filmu jako Batman, nie George Clooney. Wielu założyło, że Smith ma insiderską wiedzę i Christian Bale odmówił roli. Smith jednak sprecyzował, że jego wypowiedź była w pełni spekulacyjna i nie wie, czy ktoś rozmawiało tym z Balem.