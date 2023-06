Superman: Legacy - ci aktorzy byli testowani w parach. Kto zagra Clarka Kenta, Lois Lane i Lexa Luthora?

fot. materiały prasowe

Wciąż trwa casting do głównych ról w superprodukcji Superman: Legacy, która będzie nowym otwarciem w uniwersum DCU. Reżyserem i scenarzystą jest James Gunn, który jest także współszefem uniwersum z Peterem Safranem.

Superman: Legacy - przesłuchanie do roli

17 czerwca 2023 roku odbyły się zdjęcia próbne z kandydatami na terenie studia Warner Bros. w Burbank. Zebrany materiał filmowiec przedstawił dyrektorom z Warner Bros. Discovery i samemu szefowi korporacji Davidowi Zaslavowi, aby poznać ich opinie. Jest to finałowy etap castingu.

Superman: Legacy - kandydatki do roli Lois Lane

Rachel Brosnahan - kandydatka do Lois Lane

James Gunn podjął decyzję, by podczas zdjęć próbnych sprawdzić chemię pomiędzy aktorami, więc osoby kandydujące do ról Lois i Clarka ustawił w parach. Pierwsza para to Nicholas Hoult i Rachel Brosnahan, druga para to Tom Brittney i Phoebe Dynevor, a ostatnia para to David Corenswet i Emma Mackey. Razem mieli nagrać kilka scen - byli w rolach Clarka i Lois, więc nie było tutaj kostiumu Supermana. Według scoopera CanWeGetSomeToast ostatnia para to pewniak i to oni powinni dostać role.

Superman: Legacy - kandydaci do roli Clarka Kenta

David Corenswet w serialu Wybory Paytona Hobarta (2019)

18 czerwca Hoult, Brittney i Corenswet brali udział w kolejnych zdjęciach próbnych, ale tym razem w kostiumach Supermana. Tego dnia jedynie Emma Mackey im towarzyszyła w roli Lois Lane.

Według informatorów Gunnowi zależy, aby aktor grający Superman był przekonujący jako chłopak z farmy w Kansas, jako reporter z dużego miasta i Człowiek ze Stali. Po zaprezentowaniu materiału dyrektorom Warnera teraz James Gunn i Peter Safran będą dyskutować pomiędzy sobą, kto powinien dostać rolę. Według THR decyzja ma zostać podjęta jeszcze w tym tygodniu.

Superman: Legacy - kto zagra Lexa Luthora?

Gdy Superman i Lois zostaną obsadzeni, wówczas rozpocznie się etap castingu Lexa Luthora. Źródła THR twierdzą, że na liście są dwaj bracia Skarsgard, czyli Alexander Skarsgård oraz Bill Skarsgård. Nie wiadomo, czy Hoult będzie brany pod uwagę do Lexa, gdy nie dostanie Supermana, bo przypomnijmy, że w pierwszych doniesieniach wymieniano go jako kandydata do roli Luthora.

Alexander Skarsgard

James Gunn podkreślał wielokrotnie, że DCU to świat, w którym superbohaterowie istnieją. Po prostu. Będzie to więc odmiana po tym, jak do tego podeszli w DCEU i ma być to bliższe komiksom.

Prace na planie ruszą na początku 2024 roku. Premiera jest zaplanowana na 11 lipca 2025 roku.