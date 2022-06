Flash to koniec roli Ezry Millera w DCEU. Nowe przecieki na to wskazują

Entertainment Weekly/CBS All Access

Nowe informacje pochodzą z portalu Deadline i choć opierają się na ich informatorach, nie traktujemy ich jako plotkę, bo portal wrzuca zawsze rzetelne i sprawdzone rzeczy. Poznali oni szczegóły tego, co się dzieje za kulisami Warner Bros. Discovery. W związku z kolejnymi problemami Ezry Millera i wciąż pojawiającymi się zarzutami, ich źródło informuje, że po premierze Flasha studio Warner Bros. nie chce z nim współpracować przy projektach z uniwersum DC. Nie mają jego osoby w planach na przyszłość.

Ezra Miller - co dalej z Flashem?

Według dziennikarza Deadline Warner Bros Discovery ma sytuację kryzysową, którą osobiście musi się zająć prezes David Zaslav. Zwłaszcza, że otwarcie zapowiadał swój cel: zrobić z uniwersum DC wielką i popularną serię w skali MCU. The Flash miał być tym pierwszym krokiem, ale przez kolejne przerażające doniesienia o Millerze, wszystko związane z superprodukcją o budżecie 200 mln dolarów jest niepewne i zagrożone. Według informacji Deadline Zaslav musi szybko podjąć decyzję, co dalej z filmem i problematycznymi aktorem.

Co więcej czytamy, że studio próbowało zapewnić pomoc Millerowi, gdy zaczęłą się fala kolejnych incydentów. Z naciskiem na "próbowało", bo najwyraźniej nic z tego nie wyszło. Warner Bros. wie, że nie tylko cały projekt Flasha jest zagrożony (także potencjalnym poważnym bojkotem), ale Miller, czyli najważniejsza gwiazda filmu nie mógłby go promować na świecie z uwagi na nieprzewidywalność jego zachowania oraz kłopotliwe pytania o kontrowersje, które na pewno padną. Uwaga nie będzie wówczas skupiona na filmie i jego promocji.

fot. Warner Bros

Zdaniem Deadline prezes Warner Bros. Discovery ma kilka kierunków w tej kwestii. Może zmienić strategię promocyjną widowiska i usunąć z planu wywiady z gwiazdami. Może też przenieść film do HBO Max i spisać go na straty. Trzecią opcją jest wrzucenie go do kina, licząc na sukces, a potem pożegnanie się z Millerem na zawsze, ale tu jest problem fabularny: co dalej z Flashem? Fani chcą recastingu, a presja na działania ze strony Warner Bros. z Discovery jedynie rośnie. Każdy dzień zwłoki pogłębia problem, bo pomimo kolejnych doniesień o Millerze, do tej pory Warner Bros. nie udzielił oficjalnego komentarza. Wciąż milczą w temacie.

- W tej sytuacji Warner Bros. nie może wygrać. To odziedziczony problem dla Zaslava. Wszyscy mają nadzieję,że skandal ucichni przed premierą i mają nadzieję, że wszystko się ułoży - mówi informator z kręgów Warner Bros.

Przypomnijmy, że jakiś czas temu Ezra Miller został dwukrotnie aresztowany na Hawajach. Prokuratura postawiła mu zarzuty nękania, zakłócenia porządku publicznego oraz napaści. Potem doszedł problem 18-letniej Tokaty Iron Eyes, którą aktor miał zmanipulować, grozić, dawać narkotyki oraz alkohol. Pomimo nakazu sądu o niezbliżaniu się Millera do kobiety, aktor zniknął razem z nią i innymi młodymi dziewczynami, które zachowują się względem niego jakby był przywódcą sekty. Policja i inne służby nie są w stanie zlokalizować aktora. Potem pojawił się zarzut o nękanie 12-latki.