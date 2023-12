Found i The Irrational - seriale stacji NBC powrócą z 2. sezonem

fot. materiały prasowe

Reklama

Jak podaje portal Variety, nowe seriale stacji NBC - Found oraz The Irrational, które niedawno miały swoje amerykańskie premiery, powrócą z kolejnymi sezonami. Lisa Katz z NBCUniversal Entertainment wypowiedziała się o sukcesie wymienionych produkcji następująco: ,,Te seriale są świadectwem niezwykle pasjonującej pracy naszych showrunnerów Nkechi Okoro Carroll (Found) i Ariki Lisanne Mittman (The Irrational), którzy zrealizowali swoje wizje bezbłędnie.”

Serial Found został wyprodukowany przez Berlanti Productions i Rock My Soul Productions we współpracy z Warner Bros. The Irrational jest natomiast produkcją na podstawie książki Dana Ariely’ego o tym samym tytule. Za produkcję serialu odpowiada Universal Television.

Found - fabuła serialu

Serial Found zadebiutował na małym ekranie 3 października. Opowiada historię Gabi Mosely (w której rolę wcieliła się Shanola Hampton), która była ofiarą porwania, a teraz sama ze swoim zespołem ds. Zarządzania kryzysowego poszukuje osób, które zaginęły. Nikt jednak nie zna sekretu kobiety i tego co przeżyła. W obsadzie serialu Found znaleźli się również Mark-Paul Gosselaar, Kelli Williams, Brett Dalton, Gabrielle Walsh, Arlen Escarpeta i Karan Oberoi.

The Irrational - fabuła serialu

The Irrational to serial oparty na powieści Dana Ariely’ego i śledzi losy Aleca Mercera (w tej roli Jesse L. Martin) , czyli światowej sławy profesora nauk behawioralnych. Mężczyzna wykorzystuje swoją wiedzę w sprawach związanych z rządem i korporacjami. Jego mądrość i wnikliwość prowadzą profesora do nieodkrytych zagadek i tajemnic. W obsadzie możemy zobaczyć takie nazwiska jak Maahra Hill, Travina Springer, Molly Kunz czy Arash DeMaxi.

Z innych informacji serialowych podjęto decyzje o dwóch tytułach:

Ojciec chrzestny Harlemu

Swagger - Apple TV+ skasował serial o koszykówce po emisji 2. serii.