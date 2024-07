fot. materiały prasowe

Portal Variety dotarł do nagrań z planu filmowego Megalopolis. Na klipach widać, jak podczas nagrywania sceny w klubie nocnym Francis Ford Coppola całuje młode statystki, co zdaje się potwierdzać szokujący raport opublikowany w Guardianie. Jak informują źródła portalu, reżyser wydawał się zachowywać "bezkarnie" i "nieprofesjonalnie". Ponieważ film był finansowany wyłącznie z kieszeni Coppoli, na planie zabrakło tradycyjnych mechanizmów kontroli.

Megalopolis - skandaliczne zachowanie Coppoli na planie

Scena została nakręcona 14 lutego 2023 roku w Tabernacle, sali koncertowej w Atlancie, z udziałem około 200 osób (włączając w to aktorów, statystów i ekipę produkcyjną). Podczas sekwencji aktorki grające imprezowiczki miały "chodzić topless", podczas gdy inni statyści "byli skąpo ubrani". Reżyser co chwila "podskakiwał, aby uściskać i pocałować wiele kobiet", nieumyślnie wkraczając w kadr i psując ujęcie, co było nietypowym zachowaniem z jego strony. Po wielu ujęciach, Coppola dorwał się do mikrofonu, mówiąc do wszystkich zebranych:

- Przepraszam, jeśli podejdę do ciebie i cię pocałuję. Wiedz, że to wyłącznie dla mojej przyjemności.

Rzecznik prasowy Coppoli odmówił komentarza w sprawie filmików, które są dostępne na stronie Variety.