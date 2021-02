Frasier - nowe informacje o wznowieniu kultowego serialu

O powrocie serialu Frasier pisaliśmy już kilkakrotnie, ostatnio w kwietniu 2020 roku. Kolejne doniesienia potwierdzali aktorzy: Kelsey Grammer (znany zresztą z głównej roli Frasiera Crane'a) i Peri Gilpin. Wygląda na to, że plany nie uległy zmianie. Deadline informuje, że Paramount+ oraz CBS TV przygotują 10-odcinkowe wznowienie kultowego serialu. Poza wspomnianym Grammerem, w kolejnych epizodach powrócić miałby również David Hyde Pierce, wcielający się w brata głównego bohatera. Prace mają ruszyć dopiero w 2022 roku w związku z napiętym grafikiem obu aktorów.

Przypomnijmy, że kultowy serial komediowy był spin-offem Cheers z lat 80. Był on emitowany przez 11 sezonów. Bił on też swego czasu rekordy, wygrywając najwięcej nagród Emmy wśród produkcji telewizyjnych. Ma ich na koncie aż 37.

Frasier to odcinkowe perypetie rozwiedzionego psychiatry Frasiera Crane'a, który powraca do rodzinnego Seattle i zamieszkuje z ojcem, emerytowanym policjantem oraz jego opiekunką. Zaczyna też prowadzić audycję radiową. Prowadzi to do kilku ważnych, życiowych lekcji oraz mnóstwa absurdalnych, komicznych sytuacji.