Fucking Bornholm - pierwsze zdjęcia z nowego filmu Anny Kazejak

fot. Jakub Stolecki

Fucking Bornholm to nowy film w reżyserii Anny Kazejak, twórczyni produkcji Skrzydlate świnie. To obraz pokolenia dzisiejszych 40-latków, współczesny komediodramat, który dotyka tematu tożsamości w czasach, gdzie znane nam do tej pory wzorce przestały mieć znaczenie. Zadebiutowały pierwsze zdjęcia z produkcji. Możecie je obejrzeć poniżej.

Grupa przyjaciół wybiera się z dziećmi na tradycyjny wyjazd na długi weekend, który od lat spędzają na duńskiej wyspie Bornholm. Incydent między dziećmi wywoła falę kryzysu w ich relacjach. Każda z par sprawia wrażenie szczęśliwej, ale czy tak jest naprawdę? Czy żyją pozorami?

Fucking Bornholm

W rolach głównych zobaczymy Agnieszkę Grochowską, Macieja Stuhra, Jaśminę Polak i Grzegorza Damięckiego. Gościnnie wystąpi Magnus Krepper. Projekt będzie prezentowany w prestiżowym programie New Horizons' Polish Days Goes to Cannes na targach Marché du Film podczas 74. MFF w Cannes.