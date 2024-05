Garfield to przeciętny film animowany? Krytycy podzieleni - są recenzje

Źródło: Sony Pictures Entertainment

Wygląda na to, że Garfield może nie być tak dobry, jak wielu fanów oczekiwało. Na ten moment opublikowano 31 recenzji (16 pozytywnych, 15 negatywnych) ze średnią ocen 5,2/10.

Garfield - recenzje

W jednej recenzji pada pytanie: "Czy to film, czy reklama?". Czytamy, że Garfield jest tak napakowany lokowaniem produktów, że można pomyśleć, iż to jedyny powód, dla którego ta animacja powstała. Krytykowana jest schematyczna historia, która nie ma w sobie nic pomysłowego, oryginalnego czy rozrywkowego. Ta produkcja nie trafi do każdego. Niektórzy podkreślają, że Garfield jest bardziej skierowany do dzieci, ale i tak ma niewiele momentów, które je rozbawią. Inni uważają, że młodsze dzieci mogą zaangażować się w kolorową i czasem wesołą historyjkę. Krytykowany jest humor, w którym nie brakuje żartów odnoszących się do rzeczywistości. Dzieci zwyczajnie ich nie zrozumieją, a dorośli będą nimi znudzeni. Wszystko jednak jest urocze i nikogo nie obraża.

Garfield

W pozytywnych opiniach czytamy, że film jest wart obejrzenia, bo ma dobre, szybkie tempo, a czasem jest zabawnie. To produkcja dla kogoś, kto szuka niezobowiązującej, lekkiej animacji na "odmóżdżenie".

Niektórzy krytycy są zadowoleni, że twórcy nie celowali w hiperrealistyczny styl animacji, bo obrana forma bardziej pasuje do Garfielda i jego towarzyszy. Chwalą wizualne aspekty filmu, który pozwala cieszyć oko. Podobno reżyser utrzymał równowagę pomiędzy przygodą, humorem a emocjami.

Niektórzy chwalą twórców za to, że zaczerpnęli z komiksów pozytywne elementy, a inni twierdzą, że scenarzyści nie zrozumieli fenomenu bohatera. Są jednak zgodni, że jest o wiele lepiej niż w nieudanym filmie Garfield z 2004 roku.