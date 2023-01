Gambit królowej - 2. sezon. Post na Twitterze wzbudził sensację. Anya Taylor-Joy podkreśla, że to wina hakera

Źródło: materiały prasowe

Anya Taylor-Joy potwierdziła, że jej konto na Twitterze zostało zhakowane po tym, jak opublikowano na nim post promujący 2. sezon serialu Gambit Królowej. Co się stało?

30 stycznia 2023 roku na jej oficjalnym koncie na Twitterze pojawił się post z napisem: 2. sezon Gambitu Królowej. Po dziesięciu minutach został jednak usunięty. W tym krótkim czasie zdążył jednak wzbudzić sensację i ekscytację wśród fanów, którzy od dawna mieli nadzieję na kontynuację jednego z największych hitów Netflixa. Anya Taylor-Joy szybko sprostowała sytuację. Na swoim story na Instagramie przekazała fanom, że jej Twitter w rzeczywistości został zhakowany. Przeprosiła za niedogodności i podkreśliła, że to nie ona. Źródła portalu Variety również potwierdziły, że plotka o 2. sezonie Gambitu królowej jest nieprawdziwa.

Gambit królowej - nie będzie 2. sezonu?

Gambit królowej to serial o dziewczynie z wielkim talentem szachowym, który musi nie tylko odnaleźć się w świecie dyscypliny zdominowanej przez mężczyzn, ale także stawić czoła uzależnieniu. Główną rolę zagrała Anya Taylor-Joy.

Choć produkcja odniosła ogromny sukces, to twórcy wielokrotnie podkreślali, że nie będzie 2. sezonu. I najwyraźniej do tej pory nic nie uległo zmianie, a oświadczenie aktorki tylko to potwierdziło. Anya Taylor-Joy spytana jednak kiedyś przez dziennikarza o to, jakie nadzieje wiąże z dalszymi losami bohaterki, wyznała że chciałaby zobaczyć, jak Beth sprawdza się w roli matki.

