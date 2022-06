Garmin Edge 1040 Solar to licznik rowerowy dla wymagających

fot. Garmin

Garmin Edge 1040 Solar ma 3,5-calowy wyświetlacz dotykowy tych samych rozmiarów, co w modelu Edge 1030 Plus, ale ten komputer rowerowy jest wyjątkowy, ponieważ do zasilania wykorzystuje energię słoneczną dzięki opatentowanej przez Garmin technologii Power Glass. Dzięki niej 1040 Solar może działać nawet do 100 godzin w trybie oszczędzania baterii, a każda godzina jazdy w słońcu wydłuża czas pracy o dodatkowe 42 minuty. Z kolei bateria urządzenia Edge 1040 bez szybki Power Glass wytrzyma również imponujące od 35 do 70 godzin jazdy. Czas pracy na baterii nie jest jedyną rzeczą, która uległa poprawie. Firma Garmin twierdzi, że wielopasmowa technologia GNSS zapewnia urządzeniu Edge 1040 lepszą dokładność lokalizacji w terenie w każdych warunkach.

Licznik, a w zasadzie komputer rowerowy Garmin Edge 1040 w obu wersjach ma wszystkie typowe i oczekiwane funkcje dla tego typu urządzenia, ale także możliwość klasyfikacji mocnych i słabych stron rowerzysty, ustawiania docelowych wartości mocy dla sesji treningowej oraz śledzenia poziomu wysiłku w czasie rzeczywistym. Za pomocą aplikacji Garmin Connect można zarządzać profilami aktywności bezpośrednio ze smartfona. Pozwala też ona użytkownikom przesyłać trasy swoich przejazdów, a urządzenie Edge 1040 wykorzystuje te dane do wyróżnienia popularnych tras dzięki funkcji Trendline.

Urządzenie Edge 1040 Solar może dostarczyć wielu informacji i danych poprawiających wydajność treningu, jeśli zostanie połączone z kompatybilnymi czujnikami, jak choćby pedałami z czujnikiem mocy. Wtedy może na bieżąco sugerować rowerzyście docelowe wartości mocy, co ułatwia zarządzanie wysiłkiem na trasie. Dzięki danym z Firstbeat Analitics takim, jak pułap tlenowy (VO2 max), obciążenie treningowe, czas regeneracji i koncentracja na treningu Edge 1040 pomaga rowerzystom trenować wydajniej. Z kolei dzięki funkcji ClimbPro kolarze mogą sprawdzić przewyższenia i nachylenie podjazdów oraz jak sobie na nich radzili.

Edge 1040 dba także o bezpieczeństwo rowerzysty ostrzegając przez ostrymi zakrętami na trasie, a także potrafi wysłać wiadomość do kontaktów alarmowych gry wykryje wypadek. Współpracuje też z urządzeniami Garmin Varia, jak np. wsteczny radar z kamerką i światłem, który wyświetla na ekranie licznika ostrzeżenie o nadjeżdżającym z tyłu pojeździe.

Licznik Edge 1040 Solar jest dostępny w cenie 749,99 €. Model bez ładowania słonecznego Edge 1040 kosztuje 599,99 €.