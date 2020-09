Gary Oldman i NBCUniversal pozwane przez scenarzystę za film Czas mroku

Universal

Ponad dwa i pół roku po tym, jak Gary Oldman odebrał Oscara za rolę Winstona Churchilla w wyreżyserowanym przez Joe Wrighta i napisanym przez Anthony'ego McCartena filmie pt.: Czas mroku, scenarzysta Ben Kaplan pozywa aktora, NBCUniversal i inne osoby związane z produkcją za rzekome wykorzystanie licznych elementów z jego scenariusza, który powstał na długo przed premierą produkcji.

Ben Kaplan jest nauczycielem i scenarzystą, który pracował przy kilku serialach History Channel. W piątek złożył pozew w Sądzie Najwyższym w Los Angeles. Zarzuca w nim m.in., że film wyprodukowany przez Working Title Films i Universal - zapożyczył wymyślone sceny i elementy ahistoryczne ze scenariusza Kaplana. Wymieniana jest chociażby scena, w której Churchill próbuje wywabić kota spod łóżka. W pozwie stwierdzono także, że oba scenariusze fałszywie twierdzą, że Churchill wpadł na pomysł brytyjskiej akcji cywilnej, która pomogła ewakuować ludzi z Dunkierki.

fot. materiały prasowe

Pozew wymienia Oldmana, jego agenta i jego menedżera jako oskarżonych, a także NBCUniversal, Working Title i Focus Features. Pozew zarzuca Oldmanowi i jego zespołowi dostęp do trzech wersji scenariusza Kaplana. Zgodnie z pozwem, Kaplan zaczął pisać scenariusz w 1999 roku i zarejestrował go w Gildii Scenarzystów w 2002 roku. W 2011 roku nawiązał współpracę z producentem, który następnie współpracował ze StudioCanal i Sierra / Affinity. Producent pracował również nad tym, aby Oldman zgodzili się na podpisanie kontraktu i zagranie głównej roli. Ostatecznie aktor miał zrezygnować w marcu 2015 roku i wystąpić potem w filmie Czas mroku, według scenariusza Anthony'ego McCartena. Pozew zakłada, że twórcy filmu mieli dostęp do scenariusza napisanego przez Kaplana.

Oprócz zarzutów, że oba scenariusze zawierają podobne elementy, jest także uwaga skierowana na podobny wątek fabularny oraz zakończenie obu skryptów tą samą przemową Churchilla. NBCUniversal odmówiło na razie komentarza w tej sprawie. Podobnie jak agencja reprezentująca Oldmana.