GeForce Now ze wsparciem dla Ansel. Na Chromebookach zsynchronizujemy bibliotekę Steam

NVidia

Nvidia ujawniła kolejne gry, które można uruchomić w ramach GeForce Now. W tym tygodniu są to m.in. Endless Space 2, Endless Legend - Emperor Edition, debiutujące na rynku Star Renegades, a także dwa tytuły dostępne za darmo na Epic Games Store: Railway Empire i Where the Water Tastes Like Wine. To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla użytkowników tej usługi streamingowej.

Poinformowano również, że GeForce Now doczekało się wsparcia dla Ansel, czyli narzędzia pozwalającego na tworzenie bardzo efektownych zrzutów ekranu. Gracze otrzymują możliwość swobodnego obracania kamerą, a także korzystania z szeregu filtrów. Oprócz tego dodano też opcję synchronizowania swojej biblioteki Steam z usługą gry w chmurze na Chromebookach.

Tak prezentuje się pełna lista gier, które trafiły do usługi firmy Nvidia w najnowszej aktualizacji.

Gry dodane do biblioteki GeForce NOW w tym tygodniu to:

Star Renegades

Railway Empire

Where the Water Tastes Like Wine

Dungeon of the Endless - Crystal Edition

Endless Legend - Emperor Edition

Endless Space 2

Pro Cycling Manager 2019

Skullgirls

UBOAT

Assassin's Creed Chronicles: China (Uplay)