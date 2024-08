Brad Pitt i George Clooney z bardzo wysoką gażą za film Samotne wilki. Ile zarobili?

fot. Apple

Samotne wilki to najnowszy film Apple, który pierwotnie miał otrzymać szeroką dystrybucję w kinach, ale firma zniechęcona box office’owymi porażkami swoich poprzednich produkcji, na czele z Napoleonem i Argyle – Tajny szpieg, postawiła na ograniczenie kinowych seansów do jednego tygodnia i po tym okresie wypuszczenia filmu na Apple TV+. Chociaż budżet Samotnych wilków nie jest znany, to The New York Times dotarło do informacji, ile za swoje role zarobili George Clooney i Brad Pitt, a także reżyser Jon Watts. Korporacja prawdopodobnie zdaje sobie sprawę, że film nie zarobiłby na tyle w kinach, aby zwróciła się nawet część budżetu, którą wydali tylko na te trzy osoby.

Samotne wilki - duża wypłata dla George'a Clooneya i Brada Pitta

Według The New York Times obie gwiazdy widowiska zainkasowały po 35 mln dolarów. Dodatkowo Watts otrzymał 15 mln dolarów. Łatwo więc policzyć, że dwójka głównych aktorów oraz reżyser zarobili łącznie 50 mln dolarów, więc cały budżet Samotnych wilków musiał być naprawdę duży.

Warto przypomnieć, że nie tylko Apple lubi szastać pieniędzmi na swoje największe gwiazdy. Niedawno pojawiły się plotki, że Anthony i Joe Russo, czyli reżyserzy dwóch nadchodzących odsłon Avengers, mają zarobić na tych filmach aż 80 mln dolarów. Z kolei Robert Downey Jr. jako Doktor Doom ma zainkasować za obie te produkcje około 100 mln dolarów.

Samotne wilki

Samotne wilki - fabuła, obsada, data premiery

Historia opowiada o dwóch profesjonalistach, którzy zostają zatrudnieni do tej samej pracy. Panowie za sobą nie przepadają, ale muszą zaczął współpracować, aby wykonać zdanie.

Oprócz Clooneya i Pitta w filmie zagrali Amy Ryan, Austin Abrams i Poorna Jagannathan.

Samotne wilki – premiera została wyznaczona na 20 września 2024 roku.