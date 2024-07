Wiemy, kogo gra Giancarlo Esposito w MCU. Teorie były błędne

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Były spekulacje i teorie o tym, kogo Giancarlo Esposito może grać w filmie Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat. Mówiono, że może być to Bushman, wróg Moon Knighta oraz brat Nicka Fury'ego. Teraz rzetelny insider z branży, MyTimeToShineHello ujawnił jego tożsamość: George Washington Bridge.

Giancarlo Esposito w MCU

Mówiono, że postać Giancarlo Esposito nie jest do końca dobra, ale nie jest złoczyńcą. Ten opis pasuje do tego, kim George Washington Bridge jest w komiksach Marvela Jest on wybitnie wyszkolonym żołnierzem, któremu mało kto może się równać w walce wręcz czy w używaniu broni. Do tego jest dobrym strategiem. Choć w komiksach był niejednoznaczny moralnie, nigdy nie był złoczyńcą. Był między innymi wysoko postawionym agentem organizacji T.A.R.C.Z.A. A zaczynał od bycia członkiem grupy najemników Six Pack, która polowała na Cable'a. Bridge został stworzony przez Roba Liefelda, czyli tego samego autora, który wymyślił Deadpoola.

fot. materiały prasowe

Na razie jest to plotka, której nikt nie potwierdza ani nie dementuje. Jest to jednak z uwagi na źródło, jak dotąd, najbardziej wiarygodna informacja. Przypomnijmy, że rola Giancarlo Esposito nie jest jednorazowa. Potem ma zagrać w serialu.

Kapitan Ameryka 4 - premiera w 2025 roku.