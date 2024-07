Co obejrzeć w wakacje 2024? Nowe seriale i filmy (Kino, Netflix, Disney+ i inne)

fot. materiały prasowe

Jak to śpiewał Kabaret OT.TO, znowu są wakacje! Wreszcie przyszedł czas, na który z niecierpliwością czekali nie tylko uczniowie, ale także dorośli zbliżający się do upragnionego urlopu. Oczywiście lipiec oraz sierpień obfitują w premiery, które mogą przyciągnąć widzów przed ekrany telewizorów bądź do kinowych sal. Jak co roku, wachlarz możliwości jest ogromny, a my chcemy ułatwić wam podjęcie decyzji. Przed wami lista nowości, które pojawią się w nadchodzących miesiącach.

KINO - co obejrzeć w wakacje 2024? Lista nowości

W kinie nie zabraknie intensywnych emocji, nietuzinkowych bohaterów oraz dynamicznej akcji. Lipiec oznacza zwieńczenie trylogii studia A24, która szczególnie zachwycała kreacją Mii Goth, Nicolasa Cage'a w nietypowej odsłonie. W tym miesiącu czeka na nas również jedyny film MCU w 2024 roku oraz porywający pościg za tornadem. Natomiast sierpień przyniesie nam historię o Motocyklistach, aktorski projekt bazujący na znanej grze i wiele więcej.

W poniższej galerii uwzględniamy również tytuły, które już zdążyły wejść do kin. Zachęcamy również do przeczytania naszych recenzji dotyczących następujących filmów: Ciche miejsce. Dzień pierwszy, Gru i Minionki: Pod przykrywką oraz Bad Boys: Ride or Die.

Bad Boys: Ride or Die

VOD - co obejrzeć w wakacje 2024? Lista nowości

Netflix będzie szczególnie rozpieszczać swoich subskrybentów przez nadchodzące miesiące. Powracają faworyty widzów, takie jak The Umbrella Academy, Szkoła dla elity oraz Cobra Kai. Dodatkowo pojawią się projekty inspirowane książkami oraz grami, które mogą kojarzyć szczególnie młodsi odbiorcy. Oprócz tego, dobra wiadomość dla fanów Zacka Snydera - w sierpniu wreszcie zobaczymy wersję reżyserską obu części Rebel Moon.

Co słychać u reszty serwisów VOD w wakacje? Disney+ przykuje zainteresowanie swoją serialową ofertą w lipcu - przykładowo powraca The Bear z 3. sezonem. Max przypomni o niedawnym kinowym hicie oraz MonsterVerse, a Prawo i porządek powraca z nowymi odcinkami na platformę SkyShowtime.

Gliniarz z Beverly Hills: Axel F. [NETFLIX]