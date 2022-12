Ginny & Georgia - zwiastun 2. sezonu. Hit Netflixa powraca! Matka i córka znów razem

Fot. Netflix

Ginny & Georgia powracają! Netflix opublikował zwiastun 2. sezonu serialu. Jak można się domyśleć, dojdzie do ponownego spotkania matki i córki po tym, jak nastolatka opuściła dom rodzinny z młodszym bratem po odkryciu prawdy. Zobaczcie sami, jak dokładnie rozwiąże się cliffhanger z 1. sezonu.

Wygląda na to, że Maxine nadal jest zła na Ginny za ukrywanie swojej relacji z Marcusem, który z kolei wydaje się rozkwitać w 2. sezonie. Co ciekawe, do tej pory nie poznaliśmy ojca Austina. W 1. sezonie ojciec Ginny zdradził tylko, że jest w więzieniu za defraudację pieniędzy. Pod koniec poniższego zwiastuna dostajemy jednak wskazówkę, że już niedługo możemy poznać go lepiej. Zobaczcie sami.

Ginny & Georgia - zwiastun 2. sezonu

Ginny & Georgia - kiedy premiera 2. sezonu?

2. sezon Ginny & Georgia zadebiutuje już 5 stycznia 2022 roku na platformie Netflix. Jak można przeczytać w opisie, w kontynuacji nastolatka będzie musiała wymyślić, jak żyć ze świadomością, że jej matka jest morderczynią. Z kolei Georgia będzie zajęta planowaniem ślubu, w czym może przeszkodzić jej nie tylko skomplikowana relacja z córką, ale także powracająca przeszłość.

W obsadzie są Brianne Howey, Antonia Gentry, Diesel La Torraca, Jennifer Robertson, Felix Mallard, Sara Waisglass, Scott Porter, Raymond Ablack, Chelsea Clark i Katie Douglas. Ginny & Georgia jest stworzone i wyprodukowane przez Sarah Lampert. Serial jest dostępny na platformie Netflix.

Ginny & Georgia 2 - zdjęcia

Ginny & Georgia