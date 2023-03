Gladiator 2 - Denzel Washington dołącza do kontynuacji. Obsada coraz ciekawsza!

fot. Paramount

Jak donosi Deadline, Denzel Washington zgodził się zagrać w widowisku Gladiator 2 w reżyserii Ridleya Scotta. Tym samym dołączy do grającego główną rolę Paula Mescala i prawdopodobnie Barry'ego Keoghana.

Gladiator 2 - kulisy castingu

Czytamy, że gdy Mescal już podpisał kontrakt szefowie Paramountu, Brian Robbins, Daria Cercek i Michael Ireland chcieli wielką gwiazdę w obsadzie i tak trafili do Washingtona. Kiedy zaproponowali mu rolę, nikt nie wiedział, czy w ogóle będzie zainteresowany, bo Washington jest znany z tego, że bardzo skrupulatnie dobiera sobie filmy i nie gra w byle czym. Według źródeł portalu po przeczytaniu scenariusza Davida Scarpy aktor bardzo podekscytował się rolą, którą Ridley Scott kazał napisać z myślą o nim. Następnie Washington spotkał się ze Scottem, który podzielił się szczegółami swojej wizji i aktor zgodził się zagrać.

Na ten moment nie wiadomo, co to za rola. Dziennikarz Jeff Sneider nieoficjalnie mówi, że według jego źródeł miałby być to mentor Lucjusza, który miałby go szkolić do walk gladiatorów.

Gladiator 2 - co wiemy?

Historia rozgrywa się wiele lat po wydarzeniach z jedynki i jej bohater jest Lucjusz, siostrzeniec Commodusa, który w pierwszej części był dzieckiem.

W ekipie powracają John Mathieson (zdjęcia), Janty Yates (kostiumy) i Arthur Max (scenografia).Ridley Scott stanie za kamerą. Zdjęcia mają ruszyć już niebawem. Etap preprodukcji idzie pełną parą.

Ostatnio widzieliśmy Denzela Washingtona w nagradzany filmie platformy Apple TV+ pod tytułem Tragedia Makbeta . Niedawno zakończył pracę na planie Bez litości 3.