Gladiator 2 - scenariusz jest już gotowy. Kiedy prace na planie?

fot. materiały prasowe

Ridley Scott promuje film Dom Gucci. Podczas rozmowy z Deadline padł temat Gladiatora 2 i legendarny reżyser potwierdził otwarcie, że scenariusz sequela jest już gotowy. Jego autorem jest Peter Craig, który ma na koncie takie filmy jak Igrzyska śmierci: Kosogłos, Miasto złodziei, Bad Boys for Life oraz nadchodzące Batman i potencjalnie oscarowe Niewybaczalne.

Według informacji mediów zdjęcia mają ruszyć po tym, jak Ridley Scott nakręci historyczny Kitbag o Napoleonie Bonaparte, w którego wciela się Joaquin Phoenix. Wiele więc wskazuje, że prace ruszą jeszcze w 2022 roku. Historia skupia się na Lucjuszu, syna postaci granej przez Connie Nielsen, który w pierwszym Gladiatorze był dzieckiem.

- Już jest napisany. Mamy dobry fundament oraz dobry, logiczny kierunek rozwoju. Nie możesz po prostu zrobić kolejnego filmu w stylu Gladiatora. Trzeba od niego wyjść. W pierwszym jest wystarczająco elementów, aby można było to kontynuować.

Ridley Scott wyjawił, że uwielbia kręcić filmy historyczne i kostiumowe, bo kocha robić research na takie tematy i dbać o wszelkie detale. Szczegóły fabuły Gladiatora 2 nie są znane.

Co ciekawe, nie jest to pierwszy raz, gdy scenariusz Gladiatora 2 został napisany. W 2006 roku był napisany szkic scenariusza, w którym Maximus zostaje wskrzeszony przez rzymskich bogów i wysłany na Ziemię, aby zapobiec rozwojowi chrześcijaństwa. Scott wiele razy jednak mówił, że preferuje tworzenie tego typu historii w gatunku historical fiction, a to już byłoby fantasy.