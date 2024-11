Mission: Impossible 8 z kosmicznym budżetem. Jednak ostatnia część?

Źródło: materiały prasowe

Jak donosi The Hollywood Reporter, postprodukcja widowiska Mission: Impossible 8 nadal trwa. Według źródeł budżet filmu sięga już 400 mln dolarów, co między innymi wynika z licznych i długich opóźnień produkcji, spowodowanych strajkami aktorów i scenarzystów w 2023 roku.

Mission: Impossible 8 jako zakończenie serii?

Źródła The Hollywood Reporter informują, że studio Paramount Pictures rozważa promowanie filmu jako finałowej odsłony serii, aby przyciągnąć więcej widzów do kin. Nie podjęto jednak ostatecznej decyzji, ponieważ Tom Cruise jest przeciwny publicznemu żegnaniu się z postacią Ethana Hunta – aktor nie chce, aby ta część była ostatnią.

Problemem jest fakt, że Mission: Impossible – Dead Reckoning okazał się finansową porażką. Choć film zarobił przyzwoite 566 mln dolarów, nie wystarczyło to na pokrycie wysokiego budżetu wynoszącego aż 300 mln dolarów. W związku z tym już teraz mówi się w mediach społecznościowych, że ósma część może okazać się największą klapą finansową 2025 roku.

Mimo to Paramount wierzy w jakość filmu, który według nich ma być jeszcze lepszy niż wysoko oceniana siódma część. Studio jest pewne sukcesu i planuje zaprezentować film na festiwalu w Cannes. Jest to ryzykowne, ponieważ dwie ostatnie produkcje, które miały tam premiery – Indiana Jones 5 i Horyzont: Rozdział 1 – zebrały fatalne recenzje, co negatywnie wpłynęło na ich wyniki w box office.

Premiera filmu zaplanowana jest na maj 2025 roku, a zwiastun ma pojawić się 11 listopada.