Ezra Miller to aktor, którego nie trzeba przedstawiać. Niestety nie chodzi o pochwalenie się jego filmografią lub nagrodami, ale ilością wykroczeń i niepokojących zachowań, które ten przejawiał w ostatnich latach. Jedną z głośnych spraw była ta, kiedy to w 2022 roku Miller został oskarżony o "grooming". Należy pamiętać, że określenie "groomer" odnosi się do sytuacji, gdy osoba dorosła zaprzyjaźnia się z dzieckiem bądź nastolatkiem, by przygotować i nakłonić taką osobę do związku i współżycia seksualnego w przyszłości.

W 2022 roku do sądu w Stanach Zjednoczonych wpłynęło pismo z prośbą o ochronę 18-letniej Tokaty Iron Eyes przed Ezrą Millerem. Można w nim przeczytać, że aktor używał przemocy, zastraszenia, groźby przemocy, strachu, wywoływania paranoi i urojeń oraz narkotyków, by ją zmanipulować. Według rodziców dziewczyny Ezra Miller poznał się z ich córką, gdy miała 12 lat - w rezerwacie Standing Rock w Północnej Dakocie. Miller ponoć dawał Tokacie alkohol i narkotyki.

Co ciekawe - Tokata zaprzeczyła oskarżeniom rodziców i sama ich oskarżyła o "emocjonalne i psychologiczne manipulacje". Nieoczekiwanie jej ojciec, Chase Iron Eyes, za pośrednictwem mediów społecznościowych zmienił narrację.

Wycofano oskarżenia o grooming

Chase Iron Eyes powiedział:

Mam do zaoferowania coś w sprawie tego dramatu sprzed trzech lat, gdy wypełniłem petycję i uznałem, że Ezra Miller "groomował" Tokatę. To oświadczenie złożyłem w czasie największej wojny i bazując na informacjach przedstawionych przez świadka, który potem powiedział, że nic się nie stało. Z tego powodu natychmiast wycofuje sądowe oskarżenia. W tej chwili próbujemy ruszyć naprzód. Próbujemy się ze wszystkim pogodzić, uleczyć. Jako ojciec uważam, że dopóki Tokata ma się dobrze, to my też. To prawdziwi ludzie z prawdziwymi życiami. Gdy znajdziesz się w ogniu, to nie ma już anonimowości czy bezpiecznej przestrzeni do wycofania. To dziwne miejsce i niegodne pozazdroszczenia. Ponowne wyjście do walki to nie lada wyczyn.

Ezra Miller - napaści, kradzieże, zastraszanie i sekta

28 czerwca 2011 roku (w trakcie kręcenia filmu Charlie) Miller był pasażerem pojazdu, który został zatrzymany w Pittsburghu z powodu zepsutego światła. Policja odkryła u niego 20 g marihuany. Zarzuty zostały później wycofane, ale groziła mu kara w wysokości 600 dolarów za dwa wezwania za zakłócanie porządku publicznego. Miller skomentował to tak: "Nie wydaje mi się, żeby było konieczne ukrywanie faktu, że palę trawkę. To nieszkodliwa substancja ziołowa, która wyostrza zmysły i zrozumienie".