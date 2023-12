God of War: Christopher Judge nie chciałby wcielić się w młodszego Kratosa. Aktor ma swoje powody

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Christopher Judge, który udziela głosu Kratosowi od gry God of War z 2018 roku, niedawno wziął udział w transmisji na żywo zorganizowanej na kanale Streamily. W trakcie jej trwania aktor ujawnił między innymi, że przygotowując się do roli Kratosa celowo unikał oglądania scen z poprzednich gier, bo szanował pracę wykonaną przez swojego poprzednika, Terrence'a C. Carsona i nie chciał się nią inspirować. Zamiast tego chciał stworzyć coś własnego.

Nigdy nie oglądałem żadnych scen z wcześniejszych gier [God of War - przyp. red.], ponieważ TC jest świetny i zrobiłbym sobie krzywdę próbując odtworzyć jego głos czy coś w tym stylu, oni też o to nie prosili. Od samego początku chodziło o to, żeby zrobić to po swojemu.

Judge wspomniał również, że z tego właśnie powodu nie chciałby udzielić głosu młodszej wersji Kratosa. Co więcej, aktor zdradził, że został o to poproszony, ale odmówił. Najprawdopodobniej miał on na myśli niedawne, darmowe rozszerzenie God of War Ragnarok: Valhalla, gdzie w jednej ze scen widzimy bohatera z czasów jego greckich przygód, ale jest też druga opcja. Prośba twórców mogła być związana również z chęcią przygotowania remasterów dwóch pierwszych odsłon serii, bo niedawno w sieci pojawiły się plotki na ten temat.