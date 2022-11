God of War - najpotężniejsze postacie z gier. Czy znajdzie się mocarz większy od Kratosa?

fot. Sony Interactive Entertainment

God of War to seria, która pozwala graczom zmierzyć się z istotami i bóstwami znanymi z greckiej oraz nordyckiej mitologii. Kratos, główny bohater, od ponad 17 lat staje w szranki z wieloma potężnymi oponentami i wychodzi z tych starć zwycięsko. Niedawna premiera najnowszej odsłony z podtytułem Ragnarok to dobra okazja, by przyjrzeć się poprzednim częściom i wybrać najpotężniejsze postacie, jakie na przestrzeni lat pojawiły się w produkcjach wchodzących w skład tego popularnego cyklu.

Poniższy ranking jest mocno subiektywny, a miejsca w zestawieniu wynikają przede wszystkim z tego, jak dana postać zaprezentowała się w samej grze, choć w pewnych przypadkach braliśmy pod uwagę również jej moce i dokonania z mitologii. Zdecydowaliśmy się również, by nie uwzględniać na liście żadnych bogów czy istot, które wprowadzono dopiero w Ragnaroku z uwagi na to, że jest to świeża produkcja i nie chcemy psuć nikomu doznań z zabawy i samodzielnego poznawania tej przygody.

God of War - najpotężniejsze postacie uniwersum

20. Hera była niezwykle potężną boginią w mitologii greckiej, ale w grze nie pokazała się z najlepszej strony. Kratos błyskawicznie sobie z nią poradził i nie stawiała ona żadnego oporu.

God of War: Ragnarok dostępne jest na konsolach PlayStation 4 i PS5. Więcej na temat gry możecie dowiedzieć się z naszej recenzji tego tytułu.