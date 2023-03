God Of War - The Last of Us wywiera presję na aktorskiej adaptacji gry. Twórca docenia serial

fot. materiały prasowe

God of War to nowa produkcja na podstawie gry wideo, która powstaje dla Prime Video. Serial ma opierać się o grę z 2018 roku, a nie wcześniejsze odsłony z akcją w świecie greckiej mitologii. W niej Kratos wyszedł z cienia bogów i wybrał życie człowieka. Teraz musi stawić czoła nieznanej krainie, niespodziewanym zagrożeniom i wyzwaniom, które niesie ze sobą ojcostwo. Razem ze swym synem, Atreusem, rozpoczyna podróż w głąb brutalnej rzeczywistości Midgardu, by zmierzyć się z bardzo osobistym zadaniem. Podobnie, jak w przypadku The Last of Us, gdzie nad serialem czuwa twórca gry Neil Druckmann, w telewizyjnej adaptacji God of War Cory Barlog, który jest reżyserem gry, bierze czynny udział w procesie produkcji.

The Last of Us stał się kolejnym hitem od HBO, w miarę wiernie adaptując grę o tym samym tytule. Krytycy i widzowie wychwalają produkcję, a każdy kolejny odcinek wywołuje szereg najczęściej entuzjastycznych reakcji w Internecie. Cory Barlog został na Twitterze zapytany czy podoba mu się serial HBO, na co twórca odpowiedział, że jest niesamowitym, skromnym i inspirującym dziełem, które napełnia go radością. Dodał, że czuje się szczęśliwy z powodu ludzi, którzy go stworzyli.

Przyznał również, że ten sukces The Last of Us wywiera niemałą presję, frustrację i odrobinę zazdrości, że jest tak dobry. Dodał, że to co osiągnięto jest monumentalne i jest bardzo dumny z twórców.

Nad serialem God of War pracują twórcy The Expanse, Marki Fergus i Hawk Ostby, oraz showrunner Koło czasu - Rafe Judkins. Wciąż pozostaje na wczesnym etapie rozwoju. Potwierdzono jednak, że pierwszy sezon ma być wierny materiałowi źródłowemu.

